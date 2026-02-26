İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe itirafı! ''Mourinho olmasaydı...''

Devre arasında Fenerbahçe'den Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski önemli açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan Sebastian Szymanski 'Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim.' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

26 Şubat 2026 Perşembe 14:55
Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe itirafı! ''Mourinho olmasaydı...''
Fenerbahçe'den devre arasında ayrılan ve Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"DAHA ERKEN AYRILIRDIM"

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile çalışma fırsatı bulan Polonyalı futbolcu, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim." dedi.

"MOU BENİM İÇİN ÖYLEYDİ"

Sözlerine devam eden Szymanski, "Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör." dedi.

"BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından durumun kendisi adına olumsuza döndüğünü söyleyen "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım." diye konuştu.

"İHTİYACIM OLAN BUYDU"

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Rennes ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." dedi.

ÖDENEN BONSERVİS

Rennes, devre arası transfer döneminde Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

RENNES PERFORMANSI

Szymanski, transferinden sonra Rennes'te 6 maçta forma buldu ve 2 asist yaptı.

