Sebastian Szymanski, teknik direktörü Jose Mourinho için açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya, A Milli Takım'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. Szymanski konuşmasında yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya da yer verdi. Polonyalı futbolcu, Roma'da oynayan milli takımdan arkadaşı Zalewski'nin Portekizli hoca ile ilgili kendisine söylediklerini anlattı.

SZYMANSKI: "TAKIM OLARAK İYİ SEVİYEDEYİZ"

Szymanski yaptığı açıklamada, "EURO 2024'e hazırız. Takım olarak da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bu hazırlık maçında da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım olarak iyi bir seviyedeyiz. Turnuvadaki ilk maçımız umarım son oynadığımız iki hazırlık maçındaki gibi olur. Türkiye ile oynadığımız maç güzeldi." dedi.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Jose Mourinho ile ilgili olarak ise Szymanski, "Jose Mourinho, Türk futboluna çok yakışacaktır. Onunla çalışacağım için çok memnunum. Yakında yüz yüze tanışacağız. Umuyorum ki güzel işler çıkarırız. Mesajlaştık fakat henüz yüz yüze görüşemedik. Takım arkadaşım Zalewski, Mourinho'nun çok iyi bir hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii ki bu bir şaka. Mourinho ile çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.