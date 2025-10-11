Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz yaz Szymanski için gelen transfer teklifleri teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle geri çevrilmişti. Fenerbahçe'de başkan ve hocanın değişmesi sonrasında Polonyalı oyuncu için bu kez farklı bir yol izlenmesi bekleniyor.

TVP Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek futbolcunun satışından para kazanabilmek için son 1.5 yıla girdi.

Fenerbahçe'nin en azından Szymanski için ödediği bonservis bedelini geri almak istediği ve bu nedenle 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Haber detayında, 26 yaşındaki oyuncu için geçen yaz ilk olarak Lyon'dan ciddi bir teklif geldiği ve bu talebin reddedildiği, bir İngiltere Premier Lig kulübünün ilgisinin de yine Mourinho engeline takıldığı hatırlatıldı.

Transfer döneminin sonlarına doğru ise Szymanski'ye bu kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitme fırsatı doğduğu ancak bu anlaşmanın başka bir oyuncuyu da içermesi nedeniyle transferin sekteye uğradığı ileri sürüldü.

Yaşanan bu olumsuz transfer girişimlerinin ardından Polonyalı futbolcu, menajeri Mariusz Piekarski ile 17 Eylül'de sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Piekarski ise Szymanski ile yolları ayırmalarının sürpriz olmadığını söyledi ve TVP Sport'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir yaygara koptu ama sözleşmemiz öylece sona erdi. Sözleşmeler sona eriyor, oyuncular sık sık takımlarından ayrılıyor ve menajerleri de değişiyor. 6 yıldır birlikte çalışıyoruz ve Sebastian için harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Karar verildi ve aramızda hiçbir husumet olmadan, normal şartlarda ayrıldık."