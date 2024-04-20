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Spor

Sebastian Szymanski'nin son talibi İspanya'dan

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ye son olarak İspanyol ekibi talip oldu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'nin son talibi İspanya'dan
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezona adeta fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda suskunlaşan Sebastian Szymanski'ye son talip İspanya'dan çıktı.

OLYMPIAKOS MAÇINA GELDİLER

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sebastian Szymanski'yi, Sevilla'nın gözüne kestirdiği söylendi.

Sevilla scout ekibinin Fenerbahçe, Olympiakos maçını tribünden takip ettiği ve Polonyalı oyuncu için olumlu rapor tuttuğu yazıldı. Sebastian Szymanski'yle Napoli, Tottenham gibi takımlar da ilgileniyor.

49 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik skor katkısı sağladı.

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