  • Sebastian Szymanski'ye ayrıl çağrısı! Milli takım hocası bizzat açıkladı
Spor

Sebastian Szymanski'ye ayrıl çağrısı! Milli takım hocası bizzat açıkladı

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin geleceği belirsizliğini korurken, Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Urban, Polonyalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden ayrılması gerektiğini söyledi.

15 Ocak 2026 Perşembe 08:22
Sebastian Szymanski'ye ayrıl çağrısı! Milli takım hocası bizzat açıkladı
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Polonyalı futbolcu için son dönemde Fransa'dan Rennes'in adı gündemde yer alıyor.

MİLLİ TAKIMDAN AÇIKLAMA

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, milli takımdan oyuncusu Szymanski için transfer haberlerini değerlendirdi. Urban, Szymanski'nin oynaması için Fenerbahçe'den ayrılması gerektiğini söyledi.

"AYRILMASINI UMUYORUM"

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, "Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

