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Spor

Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası! Fenerbahçe'nin istediği rakam belli oldu

Oynadığı futbolla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Polonya yıldız Sebastian Szymanski, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki genç futbolcuya Napoli, Lazio ve Fiorentina'nın ilgisi bulunuyor. İşte detaylar...

TRT Spor17 Haziran 2025 Salı 15:59 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski'ye İtalyan kancası! Fenerbahçe'nin istediği rakam belli oldu
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Avrupa kulüplerinin birçok yabancı futbolcusuna ilgi gösterdiği Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler belirsizliğini koruyor.

Sebastian Szymanski özellikle İtalyan ekiplerinin gündeminde yer alıyor. Polonyalı futbolcuya Serie A ekiplerinden Lazio, Napoli ve Fiorentina'nın ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için en az 20 milyon avro istiyor.

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Szymanski, geçen sezon 53 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 43'üne 11'de başlayan Polonyalı futbolcu, 7 kez fileleri sarstı. 9 gol pası veren Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden oldu.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Polonya Milli Takımı formasını da 42 maçta giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.

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