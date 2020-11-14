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Spor

Sebastian Vettel son sıralama turuna kalamadı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci sıralama turu tamamlandı. İstanbul'da son kazanan isim olan Sebastian Vettel, sıralama turlarına ikinci seansta veda ediyor.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 16:49 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:49
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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci sıralama turu tamamlandı. Son 5 sırada yer alan Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) son sıralama turuna kalamadı.

Intercity İstanbul Park'ta 2'nci sıralama turu sona erdi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in bir kez daha lider tamamladığı 2'nci sıralama turunda son 5 sırada yer alan Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) 3'üncü sıralama turuna kalma hakkını kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte McLaren, Ferrari, AlphaTauri, Williams ve Haas, 3'üncü ve son sıralama turuna araç taşıyamadı.

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