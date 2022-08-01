İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2022 Pazartesi / 4 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9272
  • EURO
    18,3555
  • ALTIN
    1021.37
  • BIST100
    2643.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso
Spor

Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernando Alonso'yla dolduracak.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Takımdan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.