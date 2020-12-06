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Spor

Sebastien Ogier 7. kez şampiyon

2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monza'da düzenlenen son ayağını birinci sırada bitiren Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

AA06 Aralık 2020 Pazar 16:34 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:34
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Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 241,14 kilometre uzunluğundaki 7. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentinde gerçekleştirildi.

Monza Rallisi'ni 2 saat 15 dakika 51 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımından Ogier, sezonun ikinci yarış galibiyetini aldı.

Son yarışa pilotlar klasmanında takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 14 puan gerisinde girmesine rağmen mutlu sona ulaşan Ogier, WRC'de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 7. şampiyonluğunu yaşadı.

Müsabakada Hyundai Shell Mobis ekibi adına yarışan geçen yılın şampiyonu Ott Tanak, liderin 13.9 saniye arkasında ikinci, aynı takımdan Dani Sordo, Ogier'nin 15.3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Evans ise 11. etapta yaptığı kaza nedeniyle vakit kaybederek büyük avantajla girdiği Monza Rallisi'nde liderin 20 dakika 12 saniye gerisinde kaldı ve şampiyonluğu kaçırdı.

WRC'de 2020 sezonu sonunda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier (Fransa) - 122 puan

2. Elfyn Evans (Büyük Britanya) - 114

3. Ott Tanak (Estonya) - 105

4. Thierry Neuville (Belçika) - 87

5. Kalle Rovanpera (Finlandiya) - 80

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