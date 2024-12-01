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Spor

Seçim sonuçları belli oldu! Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi

Trabzonspor'da tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi. İşte detaylar...

1 Aralık 2024 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Seçim sonuçları belli oldu! Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi
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Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Doğan, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. Önümüzdeki süreçte, bugün yapılan hamlelerin önemini daha iyi anlayacağız. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Sportif sonuçlara değinen Doğan, "Sportif olarak size karşı mahcubiyetim var ama inşallah Şenol Güneş ile birlikte bu sorunu halledeceğiz." sözlerini sarf etti.

"MHK'Yİ GÖREVDEN AL HACIOSMANOĞLU!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösteren Doğan, "Trabzonspor yalnızca iç sorunları ile değil, Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele etmiştir, Trabzonspor'un tarihi bunlarla geçmiştir. Bu bağlamda TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir çare de bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir probleme dönmüştür. Sayın Hacıosmanoğlu, MHK'nin mevcut yapısının Türk futbolunu adil bir şekilde yönetemediği açıktır, artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performansını şeffaf ve liyakate dayalı şekilde değerlendirecek bir sistem gereklidir. Mevcut MHK'yi görevden alarak futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluğunuzdadır. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır. Adaletsizliğe karşı hiç susmadık. Bir şekilde Türk futboluna adalet gelecek. Trabzonspor'un misyonu sadece kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktır." dedi.

Trabzonspor genel kurulunda 'Yeter Hacıosmanoğlu!" ve 'İbrahim istifa!" tezahüratları yapıldı.

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