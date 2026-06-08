Sandıktan istediği sonucu alan Aziz Yıldırım ve kurmayları, transfer çalışmalarına odaklandı. İspanya temsilcisi Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi seçim öncesinde ikna eden Yıldırım, kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis talebi var. Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile de anlaşma sağlandığı biliniyor. Savunma hattına da takviye düşünülüyor. Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo için yakın zamanda temaslara başlanacak. 30'luk oyuncu geride kalan sezonda 46 maçta 14 gol ve 12 asist yaptı.