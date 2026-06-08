İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,108
  • EURO
    53,143
  • ALTIN
    6370.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Seçim tamam sıra transferde! Yıldızlar tek tek Fenerbahçe'ye
Spor

Seçim tamam sıra transferde! Yıldızlar tek tek Fenerbahçe'ye

8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına odaklandı. Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi'yi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Sol bek için Alejandro Grimaldo düşünülüyor. İşte detaylar...

AKŞAM8 Haziran 2026 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Seçim tamam sıra transferde! Yıldızlar tek tek Fenerbahçe'ye
ABONE OL

Sandıktan istediği sonucu alan Aziz Yıldırım ve kurmayları, transfer çalışmalarına odaklandı. İspanya temsilcisi Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi seçim öncesinde ikna eden Yıldırım, kulübüyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis talebi var. Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile de anlaşma sağlandığı biliniyor. Savunma hattına da takviye düşünülüyor. Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo için yakın zamanda temaslara başlanacak. 30'luk oyuncu geride kalan sezonda 46 maçta 14 gol ve 12 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.