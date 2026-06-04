Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi halinde Sporting forması giyen golcü oyuncu Luis Suarez'e imza attıracağını duyurdu. Safi, "Sözümü tutacağım demiştim. İlk bombayı söylüyorum, devamı da gelecek. Luis Suarez ile anlaştım! Transferi bitirdim. Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi" ifadelerini kullandı. Safi'nin bu sözleri Portekiz basınında da gündem oldu. O Jogo, "Suarez'in 2030 yılına kadar kontratı ve 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli var" diye yazdı.

TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ

Safi, kulüp yönetimi ve stat projesine dair ise şunları söyledi: "Buradan en net şekilde ifade etmek istiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın; biz stadımızı doğduğu yerde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. F.Bahçe'yi bakkal gibi yönetmeyeceğiz. Her noktayı en ince detayına kadar çalıştık. F.Bahçe'yi şampiyon yapacağız. Kimse arkamızdan 'kulübü batırdılar, sponsor bile bulamıyorlar' diyemeyecek. F.Bahçe'nin şahısların etkisinden sıyrılması gerekiyor. F.Bahçe'nin borcu yok; bizim hizmet borcumuz var."

KEREM YÜZÜNDEN CEZA YEMEDİK!

Geçen sezon yapılan Kerem Aktürkoğlu transferinin maliyetini üstlenen Safi, "Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden Fenerbahçe'ye ceza geldi' diyorlar. Kulübümüze Kerem ile ilgili zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Kulübe gelmesi söz konusu ceza, limit aşımıyla alakalıdır. Bunun sebebi de geçen eylül ayında '11-12-13. maddeleri reddedin' diyen zihniyettir" dedi.