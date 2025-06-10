Seçkin Topçu: Baran Yıldız'ı bu kadar takip ettiklerini biz de bilmiyorduk

Ankara'da doğup büyüyen Baran Yıldız, 2017 yılında Gençlerbirliği altyapısında forma giymeye başladı. Yıldız, 2024 yılında Gençlerbirliği altyapısından Gençlerbirliği U19 takımına geçti. Kırmızı karaların birçok yaş kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Yıldız, Galatasaray U17 takımı karşısında hat-trick yapmıştı. Başkent ekibinde toplam 7 gol atan Yıldız, Newcastle U18 takımına transfer oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta süre alan Baran, 1 asist ile oynadı. Yıldız'ın yetişme sürecini takip eden Gençlerbirliği Futbol Akademisi Direktörü Seçkin Topçu da İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİ AVRUPA'DA OYNAMAK"

Baran Yıldız'ın dikkat çeken bir oyuncu olduğuna değinen Seçkin Topçu, "Baran'ın sürecini tamamlamaya çalışıyorduk ama artık İngiltere'den bir teklif gelince gitmiş oldu. Çocukların hayalleri Avrupa'da oynamak. Biz de onlara engel olmuyoruz. Bu süreçten sonra artık Süper Lig'deyiz. Çocuklarımız bizde daha uzun süre kalacaklar. İnşallah A takımda oynadıktan sonra gidecekler. Daha önce İrfan Can'ın, Giray'ın, Orhan Şam'ın gittiği gibi A takımda oynadıktan sonra Avrupa'ya ya da dışarıya oyuncu verip, ekonomimizi biraz daha sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

"BARAN'I BU KADAR TAKİP ETTİKLERİNİ BİZ DE BİLMİYORDUK"

Dünyada futbolun ve teknolojinin çok geliştiğini vurgulayan Topçu, "Baran'ı bu kadar takip ettiklerini biz de bilmiyorduk. Baran'ı isteyen, takip eden Türk kulüpler vardı. Menajerlik sisteminin çok gelişmiş olduğunu biliyoruz. Bazen bizim dışımızda da oyunculularımız sunuluyor. Altyapıdan bizimle iletişime geçen Avrupa takımları var. İsimlerini vermek istemiyorum. Teknolojinin ilerlemesiyle bütün maçlarımız Avrupa'da takip ediliyor. Baran da takip edilmiş. Galatasaray maçında İstanbul'da 3 gol atmıştı. Orada son kararı vermişler. Sanırım öyle oldu. O süreci çok iyi bilmiyorum. Ben buradaki oyuncularımın Avrupa'yla başa çıkacak şekilde nasıl gelişeceğiyle ve kendini nasıl tamamlayacağıyla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.