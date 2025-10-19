İSTANBUL 18°C / 11°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sedat Ağçay: 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık
Spor

Sedat Ağçay: 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Sivasspor karşısında üstün oynamalarına rağmen 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, 'Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum' dedi.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Sedat Ağçay: 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Üzgünüz, genel anlamıyla üstün oynadığımız bir maç. İkili mücadele, topla oynama, pas yapma sayısı, isabetli orta... Diouf ve Ezeh ile yakaladığımız net pozisyonlar ama sonuç yok. Bunun için çok üzgünüz. Her puan değerli ama bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle şans verdiğimiz oyuncularımız beni çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

