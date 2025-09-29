Sedat Ağçay: Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay, 3 puanı hak edecek bir oyun sergilediklerini, ortaya koydukları mücadeleden dolayı takımını tebrik ettiğini söyledi.

Ağçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir maç izlettiklerini belirterek, "Sahada mücadele eden iki takımı da kutluyorum. Son dakikada kaçan penaltıdan dolayı aldığımız bir puana sevinir hale geldik ama bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üstün bir maç oynadık. Son zamanlarda grafiği yükselen Pendikspor ama bugün bizim de grafiğimiz yükseliyordu, biz daha üstün bir oyun ortaya koyduk. Fakat hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Güzel oyundan ve iyi mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gelecek hafta 3 puanı alarak ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getiren Ağçay, "Pendikspor'u ve hocasını da tebrik ediyorum, onlara da başarılar diliyorum." dedi.

Maçın 90+2. dakikasında aleyhlerine verilen penaltı kararına yönelik soru üzerine de Ağçay, "Maçın genelinde çok söylenecek şey var ama girmeyelim, yapmayalım diyoruz. Kendimize göre taraftar anlamında küçük bir camiayız, geçmişi olan bir kulübüz ama taraftar anlamında küçük bir taraftar grubumuz olduğu için hakem rahat davranıyor. Bunları söylemek bir şey değiştirmiyor, iyi oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

PENDİKSPOR CEPHESİ

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan da "Oyun anlamında istediğimizi sahaya yansıttık diyemem, ilk yarıda fişi çekmemiz lazımdı, net iki, üç tane pozisyonumuz var. Son dakika da olsa yakalamış olduğumuz penaltıyı gole çevirmiş olsaydık, 3 puanla istatistiğimizin ekstra üzerine çıkacaktık." diye konuştu.

Net pozisyonları atamayınca sıkıntılar yaşandığını kaydeden İlhan, "Elimizdeki kuşu kaçırınca biraz daha zorlayacağız. Aldığımız bir puan gerçekten iyi bir puan, değerli bir puan, inşallah önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz." yorumunu yaptı.

Penaltı kararına ilişkin soruya da İlhan, "Bizim önümüzde de görüntüler var, net penaltıydı." şeklinde yanıt verdi.