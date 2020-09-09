İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4968
  • EURO
    8,8274
  • ALTIN
    464.769
  • BIST100
    1096.35
Spor

Sedat Ali Karagülle Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde forma giyen Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:02
ABONE OL

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali, 35 lig maçında 6,6 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon aynı takım formasıyla 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 5,8 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon Bandırma Basketbol Kulübünde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu 9,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla yılı tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.