İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2022 Pazar / 7 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı
Spor

Sefer Yılmaz: 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 18:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti." dedi.

Yılmaz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri açısından iyi bir müsabaka geçtiğini söyledi.

Matematiksel olarak lige veda etmelerine rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Oyuncularımız çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttılar. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama duran toptan bir gol yedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sahanın hakimi bizdik. 2 genç oyuncumuzu oyuna soktuk. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık, olmadı, 1-1 bitti. Gelecek sezonun planlaması için de iyi şeyler gördük. Önümüzdeki maçlarda da genç oyunculara şans vereceğiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.