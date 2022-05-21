İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sefer Yılmaz: Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi
Spor

Sefer Yılmaz: Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa'ya 4-2 yenilen Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, genç oyuncuların performansını övdü.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezonun ikinci devresinin flaş takımlarından Kasımpaşa'yı tebrik etti.

Seyir açısından keyifli bir müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "4-4, 5-5 bitebilecek bir maçtı, Kasımpaşa'nın ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Biraz da skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi. Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi. Önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.