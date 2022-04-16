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Spor

Sefer Yılmaz: En azından mağlubiyetle ayrılmadık

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:18
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Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık." dedi.

Yılmaz, maç sonu katıldığı basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları müsabakadan galip de ayrılabileceklerini söyledi.

İlk yarıda istedikleri oyunu sergilediklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

İlk yarıda goller bulabilirdik. Devreye 40. dakikada yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup girdik. Moralimizi bozmadık. Oyun dengede gidiyordu. Sonlarda kaybedeceğimiz bir şey olmadığı için sistemde de değişiklik yaptık. Golü bulduk ama geç oldu. Golden sonra bol gol pozisyonu oldu. 1-1'den sonraki oyun biraz bizim işimize yaradı. İki gol pozisyonu bulduk ve galip de ayrılabilirdik. Sonuçta 1 puan aldık. Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı sahadan en azından mağlubiyetle ayrılmadık.

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