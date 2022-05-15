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Spor

Sefer Yılmaz: Sezonu bu şekilde tamamlamak istiyoruz

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, iyi mücadele ettiklerini ancak mağlup olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Hava, saha, zemin olsun... Taraftarlar stadı doldurdu. Şampiyonla oynadık. Önemli bir maçtı. Trabzonspor'u, sezon boyu gösterdiği performans, şampiyonluk ve bugünkü galibiyetinden dolayı kutlarız. Trabzonspor'a karşı nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık. İlk yarıda öne geçebilirdik ama şanssız şekilde kendi kalemize gol attık. Devre arasında taktiksel değişiklik yaptık, beraberlik golünü de bulduk ama penaltıyla maçı kaybettik. İki hafta önce düşmemize rağmen futbolcu kardeşlerimiz Altay'a yakışır şekilde mücadele ediyor. Genç oyuncularımıza şans vererek önümüzdeki sezonun planlamasını yaptık. Sezonu bu şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Altay'daki gelecekleri hakkında gelen bir soruya ise, "Kulübümüzde bir seçim süreci var. Bizim devam edip etmememiz bununla da ilişkili. Biz kulüpte çok mutluyuz. Sinan hoca da zaten Altay'ın evladı. Bizimle devam etmek isterlerse, Sinan hoca da kalmak ister. Yarınki kongreden sonra daha da netleşir." yanıtını verdi.

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