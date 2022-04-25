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Spor

Sefer Yılmaz: Son vuruşlarda etkili olamadık

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, son vuruşlarda etkili olamadıklarını söyledi.

Yılmaz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerini destekleyen taraftarlara ve ellerinden geleni ortaya koyan futbolculara teşekkür etti.

Oyuna iyi başlamalarına rağmen kalelerinde gördükleri golün moralleri bozduğunu belirten Yılmaz, "İlk yarıda etkili olamadık. İkinci yarıya taktiksel değişiklilerle iyi başladık. Gol pozisyonlarımız da vardı. Çok etkili olamadık son vuruşlarda. Bunda forvet hattındaki eksikliğimiz etkiliydi. Forvet hattımızda 4 oyuncumuzun 3 tanesi yoktu bugün. Müsabakaya Rayan'la başladık. Onunu da antrenman eksiği vardı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kümede kalma iddialarını sürdürmek için gelecek hafta Atakaş Hatayspor maçını kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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