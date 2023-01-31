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Spor

Sürpriz transfer... Seferovic'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği İsviçreli golcü Seferovic, Kasımpaşa ile anlaşmak üzereydi. Fakat Benfica yönetiminin talebi üzerine rota Celta Vigo'ya çevrildi.

Fanatik31 Ocak 2023 Salı 13:53 - Güncelleme:
Sürpriz transfer... Seferovic'in yeni takımı belli oldu
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Galatasaray'da Patrick Van Aanholt gibi gözden düşen bir başka isim Haris Seferovic'in de yeni takımı belli oldu. İsviçreli golcünün bu sezonu İstanbul'da tamamlamak istemesi sebebiyle İstanbul kulüpleriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti. Özellikle Kasımpaşa'nın Seferovic'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edilmişti.

Fanatik'in haberine göre; Seferovic transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İsviçreli oyuncu Benfica'nın isteği üzerine La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı. Golcü futbolcu bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki eşyalarını toplayarak İspanya'ya uçtu. Bugün sağlık kontrolünden geçecek Seferovic sezon sonuna kadar kiralık sözleşmeye imza atacak.

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