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Spor

Seferovic'in gol attığı maçta Celta Vigo, Valencia'ya 2-1 mağlup oldu

İspanya La Liga'nın 34.haftasında Celta Vigo, Haris Seferovic'in gol attığı maçta Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

14 Mayıs 2023 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Seferovic'in gol attığı maçta Celta Vigo, Valencia'ya 2-1 mağlup oldu
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İspanya La Liga'nın 34. haftasında Carlos Carvalhal'ın ekibi Celta Vigo ile Ruben Baraja'nın yönetimindeki Valencia karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Valencia 2-1 kazanırken golleri; 8. dakikada Justin Kluivert ve 88. dakikada Alberto Mori kaydetti. Celta Vigo'nun tek golünü ise 60. dakikada Galatasaray'ın eski golcüsü Haris Seferovic kaydetti. Maçın galibi Valencia'da Gabriel Paulista 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Galatasaray'ın eski golcüsü Haris Seferovic, Celta Vigo formasıyla bu sezonki 3. golünü atarken, Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 37'ye yükseltirken, Celta Vigo 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşırken, Valencia evinde Real Madrid'i konuk edecek.

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