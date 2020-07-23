23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02

Erzurumspor Kaleci Antrenörü Zafer Öğer, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

İbrahim Sehic'in olası ayrılığını değerlendiren Zafer Öğer, "Biz eğer devam edersek Sehic'in Erzurum'da kalacağını düşünüyorum. Onun kalmasını isterim ancak Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan teklif aldığını biliyorum. Bunu bana Sehic söyledi. İki takıma da gidebilir. Bunu net bir şekilde biliyorum. Sehic'in milli takımdaki yerini kaybetmemesi için düzenli olarak forma giymesi çok önemli. Oradaki yerini de koruması gerek" diyerek sözlerini tamamladı.