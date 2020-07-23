İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2020 Perşembe / 2 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8507
  • EURO
    7,9367
  • ALTIN
    413.774
  • BIST100
    119168
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Sehic Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldı''
Spor

''Sehic Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldı''

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaleci Antrenörü Zafer Öğer, mavi beyazlı takımın kalecisi İbrahim Sehic'in Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02
ABONE OL

Erzurumspor Kaleci Antrenörü Zafer Öğer, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

İbrahim Sehic'in olası ayrılığını değerlendiren Zafer Öğer, "Biz eğer devam edersek Sehic'in Erzurum'da kalacağını düşünüyorum. Onun kalmasını isterim ancak Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan teklif aldığını biliyorum. Bunu bana Sehic söyledi. İki takıma da gidebilir. Bunu net bir şekilde biliyorum. Sehic'in milli takımdaki yerini kaybetmemesi için düzenli olarak forma giymesi çok önemli. Oradaki yerini de koruması gerek" diyerek sözlerini tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.