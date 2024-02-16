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Spor

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu
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İzmir Bayraklı'daki adliyeye 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çatışmaya girerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer oldu. Daha öncede birçok kez hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu dile getiren 18 yaşındaki oyuncunun bu hayali gerçek oldu.

Öte yandan Burak Tolunay Sekin, U14'ten bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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