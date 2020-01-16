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Spor

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Milli Takım seçmelerinde

İzmir Adliyesine 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Milli Takımlarda 14 yaş altı seçmelerinin İzmir etabına katıldı.

AA16.01.2020  15:15 - Güncelleme: 16.01.2020  15:15

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar birimi tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin İzmir etabı yapıldı.

Van, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Malatya, Kayseri, İstanbul, Adana ve Antalya'dan sonra İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelerde genç futbolcular, 2 maç oynadı.

Seçmeler, Lüleburgaz ve Ankara'dan sonra 29 Ocak Çarşamba günü İstanbul'daki maçlarla tamamlanacak.

14 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmelerin milli takım ve kulüpler için çok önemli olduğunu belirterek, "Seçmeler bittiğinde 650 oyuncuya yakın zenginliğimiz, potansiyelimiz oluşacak. Bu hem milli takımımız hem de kulüpler için havuz olacak. Çok yetenekli oyuncularımız var. Gerçekten ülkemiz bu potansiyelli oyuncuları görecek ve bu kazanç hem ülkemize hem milli takımımıza büyük katkı sağlayacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Şehit Fethi Sekin'in oğlu da seçmelerde

İzmir Adliyesine 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin de seçmelerde yer aldı.

Seçmelere katıldığı için gururlu olduğunu belirten Burak Tolunay Sekin, Altay'ı temsil ettiğini dile getirerek, "Her geçen gün performansımın üzerine koymak için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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