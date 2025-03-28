İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0138
  • EURO
    40,9598
  • ALTIN
    3751.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şehmus Hazer: Bu maçın ilk müsabakadan daha zorlu olacağının farkındayız
Spor

Şehmus Hazer: Bu maçın ilk müsabakadan daha zorlu olacağının farkındayız

BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde Şehmus Hazer, savunmanın zaferi getireceğini vurgulayarak, finale yükselmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

AA28 Mart 2025 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Şehmus Hazer: Bu maçın ilk müsabakadan daha zorlu olacağının farkındayız
ABONE OL

BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde milli basketbolcu Şehmus Hazer, iyi savunma yaptıkları takdirde seriyi kazanarak finale yükseleceklerini söyledi.

Bu sezon transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde sergilediği performansla öne çıkan 26 yaşındaki oyun kurucu, maçın oynanacağı Gran Canaria Arena'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk maçta iyi bir performans ortaya koyarak seride 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan Şehmus Hazer, "Bu maçın ilk müsabakadan daha zorlu olacağının farkındayız. Finale 1 maç uzaklıktayız. İlk karşılaşmada gösterdiğimiz şeyleri daha fazla ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. Zor olacağının farkındayız ama bunu yapabilecek bir kadromuz var. Umarım bizim için güzel geçer." ifadelerini kullandı.

Bu sezon özellikle savunmada iyi iş çıkardıklarına vurgu yapan milli basketbolcu, "Maçta daha çok savunma belirleyici olacak. Tabii ki ofansif anlamda da önemli işler yapmamız gerekiyor. Boş şutları bulmamız ve atmamız lazım. Hep savunmayla bir yere geldik. Savunmamızla kazanacağımızı düşünüyorum. Bu turu geçmeye odaklandık. Önceliğimiz tur atlamak. Finalde rakibin kim olacağı çok önemli değil." diye konuştu.

"TEKRAR KENDİMİ BULDUM"

Şehmus Hazer, Bahçeşehir Koleji'nde sergilediği performansla yeniden kendini bulduğunu belirtti.

Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan İstanbul temsilcisine transfer olan 26 yaşındaki basketbolcu, "Bahçeşehir Koleji bana iyi geldi. Tekrar kendimi buldum. Bana güvenlerini gösteriyorlar. Ben de buna karşılık sahada iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Sezon şu ana kadar iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak daha iyi işler yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

"EUROBASKET 2025'TE GRUBU BİRİNCİ BİTİRME ŞANSIMIZ VAR"

A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Şehmus Hazer, şunları kaydetti:

"Gerçekten bütün grupların aynı zorlukta olduğunu düşünüyorum. Kadromuzdaki oyuncular sağlıklı olduğu sürece grubu birinci bitirme şansımız var. Madalya alabilme ihtimalimiz var. Yazın herkes inşallah sağlıklı bir şekilde milli takıma gelir ve güzel bir kamp dönemi olur. Ondan sonra inşallah EuroBasket'i madalyayla sonlandırırız. Bu konuda umutluyum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.