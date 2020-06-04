Seifedin Chabbi Gaziantep Futbol Kulübü'ne dönmek istiyor

04 Haziran 2020 Perşembe 00:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 00:35

Koronavirüs salgını sebebiyle tescil edilen liglerden biri olan İskoçya'da St Mirren forması giyen Chabbi şu an için beklemede olduğunu söyledi. Sporx'in haberine göre, haziran sonuna kadar St. Mirren ekibi ile sözleşmesi bulunan Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Chabbi Gaziantep'ten şu ana kadar kendisini arayan olmadığını ve sözleşmesine bağlı olarak şu an için burada kalması gerektiğini söyledi.



TEKRAR OYNAMAK İSTİYORUM



Gaziantep FK'da tekrar oynamayı da arzuladığını belirten Chabbi: "Gaziantep'te çok güzel anılarım var. Geçtiğimiz sezon herkesin hayalinde olan bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon takımım çok iyi işler yaptı. Şu an ligde güzel sonuçlar alan bir takım konumunda. Gaziantep'te tekrar oynamak istiyorum. Bunun için İskoçya'da liglerin ara verilmesine rağmen bireysel olarak antrenmanlarımı sürdürüyorum. Umarım yeni sezonda tekrar kırmızı siyahlı formayı giyerim" dedi.