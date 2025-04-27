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Spor

Şekip Mosturoğlu'dan olay açıklama! ''Şampiyonluk mucizelere kaldı''

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun sözleri dikkat çekti. Süper Lig'deki yarış hakkında konuşan Mosturoğlu, 'Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM27 Nisan 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Şekip Mosturoğlu'dan olay açıklama! ''Şampiyonluk mucizelere kaldı''
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yaptığı açıklamalar, büyük ses getirdi. Mosturoğlu, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez. Bugün ortaya koyacağımız irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır. Tarih bugün burada olanları yazacaktır" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise camiaya şu mesajları verdi: "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir."

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