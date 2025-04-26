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Spor

Şekip Mosturoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! ''Şampiyonluk şansımız artık...''

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Şampiyonluk şanslarının yok denecek kadar azaldığını belirten Mosturoğlu, 'Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.' dedi.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Şekip Mosturoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! ''Şampiyonluk şansımız artık...''
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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk şanslarının yok denecek kadar azaldığını açıklayan Mosturoğlu, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez." şeklinde konuştu.

Şekip Mosturoğlu ayrıca, bugünkü toplantının tarihi bir önem taşıdığını belirterek, "Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır." dedi.

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