31 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Şekip Mosturoğlu'ndan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Mosturoğlu, 'Bu kulüp en büyük başarılarını kenetlendiğinde elde etti. Şampiyonluk için en büyük gücümüz birliktir.' dedi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 11:17
Şekip Mosturoğlu'ndan şampiyonluk mesajı
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin tüm başarılarını "birlik ve beraberlik dönemlerinde" elde ettiğini dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her elştiriyi dinlemeliyiz. Caminın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır."

