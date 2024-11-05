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Spor

Selahattin Baki, Beerschot'un yeni başkanı oluyor

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Selahattin Baki kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Baki, Belçika Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un yeni kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor.

5 Kasım 2024 Salı 21:15 - Güncelleme:
Selahattin Baki, Beerschot'un yeni başkanı oluyor
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Selahattin Baki kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Baki, Belçika'da bir takımın kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına göre çıkan haberlere göre Belçika Pro Lig ekibi Beerschot'u birçok yönden geliştirmeyi hedefleyen yönetim işe başkanlık değişimi ile başlama kararı aldı.

SELAHATTİN BAKİ'DE KARAR KILINDI

Daha önce Sheffield United ve Fenerbahçe'deki yöneticilik deneyimi göz önüne alınarak Selahattin Baki'de karar kılındı.

Selahattin Baki, daha önce iki kulüpte de futboldan sorumlu yöneticilik görevini üstlenmişti. Baki'nin Beerschot'a başkan olma ihtimali Belçika basınında da yer aldı.

125 YILLIK BİR TARİHİ VAR

Belçika'nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip Beerschot VA'in 125 yıllık bir tarihi bulunuyor.

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