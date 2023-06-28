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Spor

Selahattin Baki'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

28 Haziran 2023 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Selahattin Baki'den transfer açıklaması
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Baki, Zenit'ten Malcom ve Wendel haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Selahattin Baki, açıklamasında, "Fenerbahçe, Malcom ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17.5 milyon euro'ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki ayrıca, yeni sezon öncesi Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti. Fenerbahçeli idareci, "Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok" sözlerini sarf etti.

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