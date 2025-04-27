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Spor

Selahattin Polat: Samsunspor maçındaki hakem ve VAR kararlarının sunuca etkisi büyük

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Samsunspor maçında hakem ve VAR kararlarının müsabaka sonucuna doğrudan etki ettiğini belirterek, adil bir yönetim sergilenmediğini vurguladı.

IHA27 Nisan 2025 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Selahattin Polat: Samsunspor maçındaki hakem ve VAR kararlarının sunuca etkisi büyük
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Bodrum FK, 2-1'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, müsabakanın sonucu üzerinde hakem ve VAR kararlarının etkisi büyük olmuştur. Sahada gösterdiğimiz mücadele ve futbol adına sergilediğimiz emek, ne yazık ki adil bir yönetimle taçlanamamıştır" ifadelerini kullandı.

"İLGİLİ KURUMLARI DAHA HASSAS DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bodrum FK olarak sahada alın teriyle kazanılan galibiyetlere ve futbolun adaletine inandıklarını belirten Polat, "Bugün yaşananlar, hem camiamızı hem de taraftarlarımızı derinden üzmüştür. Bu vesileyle, Türk futbolunun daha şeffaf ve adaletli bir yapıya kavuşması adına ilgili kurumları daha hassas davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Takıma ve teknik ekibe de teşekkür eden Selahattin Polat, "Her şeye rağmen yolumuza inançla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

Bodrum FK: "Bu kapkara gecenin takipçisi olacağız"

Bodrum FK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Takımımızın bugün oynadığı müsabakada hakem ve VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis'ın maç sonu kullandığı 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi, bu yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçelerle düzgün işler yapan Bodrum FK'nın kirli operasyonlara yem edilmesini hazmedemiyor, bu kapkara gecenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Öte yandan Bodrum FK'nın resmi hesabından paylaştıkları fotoğraf ise tartışma konusu oldu. Sahada yerde duran hakem düdüğünden akan kan şeklindeki görsel dikkat çekti.

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