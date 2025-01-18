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Spor

Selçuk İnan: 1 puan azımsanacak puan değil

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, sahalarında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 19:42 - Güncelleme:
Selçuk İnan: 1 puan azımsanacak puan değil
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, alınan bir puanın önemine dikkati çekti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını ifade etti.

Rakiplerinin ligin en çok koşan ve en çok ikinci topu alan takım olduğunu anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Güçlü bir takıma en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız vardı. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama çok pozisyon vermedik. En nihayetinde maçı kazanamadık ve puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık puan farkını sabit tuttuk, bunun için bir puan azımsanacak puan değil. O yüzden oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

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