Selçuk İnan: Ana hedefimiz iyi futbol oynatmak

Süper Lig'de geçen sezon son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligde kalmayı başaran Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, doğru transferlerle rahat bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'nin teknik adamı Selçuk İnan, AA muhabirine, takıma geçen sezonun sonlarında dahil olduğunu hatırlattı.

Kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezon sıkıntılı günler geçirdiğini belirten İnan, bu sezon aynı duruma düşmemek için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Göreve geldiğinde takımın küme düşme hattında olduğunu anımsatan İnan, "Çok zor bir durumda bu görevi aldık. Ligde kaldık. Önemli işler yaptık. Burada en büyük pay, her zaman olduğu gibi sporcularımızın. Onlar çok büyük bir özveri gösterdi. İnandılar, şehri de inandırdılar. Biz de onlara yardım ettik. En nihayetinde ligde kalmayı başardık." diye konuştu.



Kümede kalma savaşı veren takımın başında olmanın, o süreci yönetmenin oldukça zor olduğunu belirten İnan, şöyle devam etti:



"O sürecin ne kadar zor olduğunu biz gördük, Antep halkı gördü. Başkan, yönetim herkes bunun farkında. Bu yüzden tekrar o sıkıntılı günleri yaşamamak adına çok fazlasıyla çalışıyorum. Takıma doğru oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Bu sene benim istediğim oyuncular daha fazla aramızda olacak. O yüzden kuracağımız takım öncelikle rahat bir şekilde kümede kalmayı garantileyecek."



Lige iyi bir giriş yapmak istediklerini ifade eden İnan, özellikle takımın motivasyonu için ilk haftalarda alınan galibiyetlerin öneminden bahsetti.



"ANA HEDEFİMİZ İYİ FUTBOL OYNATMAK"



Galibiyet almaya başladıkça farklı hedefleri kafasına koyacağını dile getiren İnan, "Benim kafamda başka hedefler de var. Onu da zamanı geldikçe, maçlar oynandıkça sizlerle paylaşacağım ama ana hedefimiz her zaman olduğu gibi Süper Lig'de inşallah iyi futbol oynatmak, seyrettirmek ve şehri takımla birleştirmek."



Gaziantep FK, geçen sezon son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 44 puanla 11. sırada tamamlamıştı.