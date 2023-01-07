Selçuk İnan: Belki kural hatası değil ama net bir hakem hatası

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçın tahmin ettikleri gibi başladığını söyleyen İnan, "Tam düşündüğümüz gibi başladı maç. Beşiktaş'ın baskıyla başlayacağını biliyorduk. Fazla adamla çabuk pas yaparsak pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Tam bunu yaparken Hadergjonaj'ı kaybettik. Sonra pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince sonuç üzüyor. Takım çok iyi oynadı ama bunun sonucunu alamadı." dedi.

İlk gol öncesi 2 oyuncularının kenarda olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Biz de yıllarca futbol oynadık. Belki kural hatası değil ama net bir hakem hatası. Buna eminim. İki sakat oyuncu dışarıdayken hakemlerden oyunu başlatması beklenmez. Bu hakemlere gösterilir, öğretilir. Bu çok önemli bir hakem hatası. Ancak şu da var, hakemlerimiz o kadar büyük baskı altında ki, her hafta, her maçtan sonra 4 büyüklerin baskısı hakemleri değişik şekilde etkileyebiliyor. Bunu net gözlemliyorum. Hakemler de hata yapabilir. Hakemler o kadar büyük baskı altında ki daha fazla hata yapıyorlar bu yüzden. Onlar da biraz daha dikkat etmeli ama futbol kamuoyu olarak şapkamızı önümüze koyup onları rahatlatmamız lazım. Bugün böyle bir şey yaşadık, bunun için üzgünüm." ifadelerini kullandı.