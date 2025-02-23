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Spor

Selçuk İnan: Bütün hafta çalıştık yine olmadı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-2 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 23:38 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Bütün hafta çalıştık yine olmadı
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-2 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Duran toplara çok fazl çalıştıklarını söyleyen İnan, "İlk 15 dakika çok iyi başladık oyuna. Bir şeyi bazen çok düşündüğünüzde başınıza geliyor. Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük." dedi.

Takımın reaksiyonundan memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Oyuncularımız pes etmedi, 3 olmasına rağmen maçtan kopmadık. Beraberliği hatta galibiyeti yakalayacak pozisyonları bulmak bizim için değerli. Değerlendirememek tabii ki ayrı bir konu, orada da bir eksikliğimiz var. Takımın maçı istemesi, bırakmaması benim için değerli olan taraftı." sözlerini sarf etti.

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