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Spor

Selçuk İnan: Çok basit pas hataları yaptık

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2023 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Çok basit pas hataları yaptık
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan "Defansif olarak iyi bir Kasımpaşa vardı. Oyuncularımı tebrik ederim. Ekip olarak çok doğru durdular. Çalıştığımız her şeyi yerine getirdiler. İlk yarı bir tane pozisyon verdik. Ofansif olarak eksik kaldık, çok basit pas hataları yaptık. Topu kazandıktan sonra ilk pas çok önemlidir, bunun üzerine çok çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Bunu sahaya yansıtsak, maçı da kazanabilirdik. İki takım da iyi mücadele etti. Galatasaray'ı kazandıkları için tebrik ederim." dedi.

Dört aylık dönemini değerlendiren Selçuk İnan "İyi yoldayız, amacımız her maçı kazanmak. İnşallah Ümraniyespor maçında istediğimiz sonucu alırız." diye konuştu.

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