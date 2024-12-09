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Spor

Selçuk İnan: Çok iyi mücadele ettik

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Çok iyi mücadele ettik
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç kazandıklarını söyledi. Rizespor'un çok iyi bir takım olduğunu belirten İnan, "Son zamanlarda oldukça iyi oynayan ve fiziksel gücü baya yüksek bir takıma karşı oynadık. Bunu bildiğimiz için bu maça da buna göre hazırlandık. Oyuncularım fiziksel olarak iyi mücadele etti. Maçta 2. golü de bulabilirdik ama olmadı. Çok iyi mücadele ettik ama benim adıma kafamdaki şeyi tam anlamıyla yansıtamamış olsak da gerçekten bizim gibi takımlarda bazı oyuncuların eksikliği sizi farklı stratejilere gitmenizi etkiliyor. Önemli oyuncularımız aramızda yoktu. Maç günü Maxim'in rahatsızlığı, kalecimizin ve Sorescu'nun rahatsızlanması, birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen onların yerine oynayan oyuncularımızın doğru oyunu oynaması ve maçı kazanmış olmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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