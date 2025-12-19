Selçuk İnan: Çok transfer yapamayacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor maçının ardından, "Ligin ilk yarısında toplanan 23 puan benim için kabul edilebilir ve çok iyi puan" dedi. İnan, devre arasında 1-2 transfer yapabileceklerini de vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor sahasında Antalyapor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan, "İlk yarının son maçıydı. Buradan alacağımız galibiyet bizim için çok önemliydi, moral ve ligdeki sıralama açısından. Hem de iç sahadaki serimizi devam ettirmek adına önemliydi. Şükürler olsun ki maçı kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyum" dedi.

"ÇOK TRANSFER YAPAMAYACAĞIZ"

Takımdan çok sayıda oyuncunun değişmesi yönündeki yoruma karşılık veren Selçuk İnan, "Zor bir dönemden geçtik. İlk yarıyı böyle bir durumda bitirmek çok önemli bir başarı. Dolayısıyla bugün takımdan çok kişi değişecek sözüne katılmıyorum. Öyle bir değişim olmayacak. Belki 1-2 transfer olacak. İstesek de çok transfer yapamayacağız. Cezamız da var. Hepsini değerlendireceğiz. Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyorlar. Onların performansını yükseltmek için daha fazla çalışacağız. Ama transfer bu, belli olmaz. Kim gider kim kalır zaten sizinle paylaşırız" diye konuştu.

"23 PUAN ÇOK İYİ PUAN"

17 hafta sonunda alınan 23 puanı değerlendiren Selçuk İnan, "Lige yeni çıkmış takım olarak; transferler geldi, takım oluşturduk. İlk 7 haftada sıkıntılar yaşadık. Hepsini ele aldığımızda 23 puan çok iyi puan. Oyuncularımı tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Onların hep arkasında olduğumu ve her şartta destekleyeceğimi her zaman söylüyorum. Sizlerin de söylediği çok önemli, şehri etkiliyor. Gelişmek için eleştiri önemlidir ama oyuncuları yukarı çekmek adına sizin de göreviniz var. Oyuncuların hepsi bunu hak ediyor. Hepsi yeni. Yeni arma, yeni takım. Mücadele ettiler ve 23 puan kazandılar. Desteklemeye devam edelim. Benim için fazlasıyla kabul edilebilir bir puan" yanıtını verdi.