Selçuk İnan: Daha etkili olduğumuzu düşünüyorum

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Daha etkili olduğumuzu düşünüyorum
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İnan, "Her iki yarıda da daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirinin aynısı iki devre oynadık gibi. Baskılı başladık, pozisyonlar bulduk, gerçekten oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Mücadele ettiler. İlk yarının sonuna doğru Asensio'nun golü... İkinci yarıya da baskılı başladık, gol geliyor derken ikinci golü yedik. Çok üzüldüğüm bir maç oldu. Oyuncular çok istediler, mücadele ettiler. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da futbol böyle bir oyun. Çok kaliteli oyuncular beklemediğiniz anlarda farklı işler yapabiliyorlar. Bugün de öyle oldu." dedi.

Selçuk İnan, "Maçtan önce bu kadar taraftarımız bizi destekledi. Stadyumu doldurdular. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

