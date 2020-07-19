AA 18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 00:11

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Maç sonrasında konuşan Selçuk, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonunda bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLDU

Fatih Terim ise, maç sonrasında basın toplantısında Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı.

Selçuk İnan bugün belki de son kez Türk Telekom Arena'da sahaya çıkacak.

"Bundan sonra da hayatım boyunca Galatasaray için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğim"