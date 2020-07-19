İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Selçuk İnan futbol kariyerine nokta koydu
Spor

Selçuk İnan futbol kariyerine nokta koydu

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada futbol kariyerine nokta koyduğunu söyledi.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 00:11
ABONE OL

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Maç sonrasında konuşan Selçuk, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonunda bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLDU

Fatih Terim ise, maç sonrasında basın toplantısında Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı.

Selçuk İnan bugün belki de son kez Türk Telekom Arena'da sahaya çıkacak.

"Bundan sonra da hayatım boyunca Galatasaray için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğim"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.