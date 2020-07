19 Temmuz 2020 Pazar 14:36 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:36

Selçuk İnan futbolu bırakıyor... Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Selçuk İnan açıklama yaptı. Başarılı futbolcu sezon sonu itibariyle ayrılacağını ilan etti. Selçuk İnan, "Başarılarında, başarısızlıklarında 9 sene boyunca beraber olmak benim için bir onurdu." dedi. Peki Selçuk İnan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim ile katılan Selçuk İnan, "Bugün size hayatımın en önemli parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdığımı söylemek için buradayım." dedi.

Aldığı karar konusunda uzun süre düşündüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aylarca düşündüm, hocamızla da istişare ettim. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle buraya geldiğimde de yanımda olan, giderken de yanımda olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden, vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı, onu çok seviyorum " diye konuştu.

Galatasaray'da forma giyerek hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

'Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Başarılarında, başarısızlıklarında 9 sene boyunca beraber olmak benim için bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama hiç üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi en sevdiğim, gönül verdiğim formayla başardım. Bu benim için çok önemliydi. Bu vesileyle asıl cefayı çeken büyük Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum, onlarla büyük başarılar yakaladım, yaşadım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi ve saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaklar. Onları hiçbir zaman unutmayacağım.'

Selçuk İnan, Galatasaray'a bundan sonra da hizmet etmek istediğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse, hocamın takdiriyle ne görev verirlerse Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman ben burada olacağım. Yöneticilerimize, başkanımıza, herkese tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken evlendim, burada oynarken baba oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Onlar da hep bizimle beraber oldular. Her şeyin bir sonu var, bitiyor. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolunun kararını açıklarken, duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

SELÇUK İNAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selçuk İnan 10 Şubat 1985'te İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Babası İskenderun’un Karaağaç Mahallesi’nde bakkal idi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yaptı. Çanakkale Dardanelspor altyapısında iken liseyi de Çanakkale‘de okudu.

9 Ocak 2006 tarihinde Manisaspor‘a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi.

2002 yılının Kasım ayında A takıma yükselen Selçuk, ilk maçına ise Türkiye Kupası maçında Manisaspor karşısında çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Gökhan Zan ile birlikte en çok dikkat çeken isim oldu. A takımda sürekli olarak oynayan Selçuk, ligde ise ilk maçına 10 Kasım 2002 günü Konyaspor karşısında çıktı.1 Aralık 2002 günü ise ilk golünü Antalyaspor'a attı. Sezon boyunca 2 gol atan Selçuk, 20 lig 1 kupa maçına çıktı.

Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri bulunduran Manisaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Selçuk ilk lig maçına 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta çıkarken, ilk golünü iki hafta sonraki 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı.Selçuk İnan sezon boyunca 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev aldı.

İlk maçına 6 Ağustos 2006 günü Beşiktaş karşısında çıktı ve takımının 1-0 gibi bir skorla kazanmasında pay sahibi oldu. O sezonki ilk golünü ise 19 Ağustos 2006 günü Galatasaray ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada attı. Sezon boyunca 31 lig maçında forma giyen Selçuk, 3 gol attı. Kulübü gibi kendisi de lige çok iyi başlamasına rağmen, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti. O sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci ismi oldu. Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

Selçuk İnan, Manisaspor'un kümeye düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı futbolcu bordo mavili takımdaki ilk sezonunda 32 maçta forma giyip 3 gol atmıştır.

Selçuk İnan, 2009-10 sezonunda Toulouse FC karşısında ilk resmi maçına çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçı oldu. Ancak takımı bu takıma elenerek turnuvaya veda etti. Selçuk, çıktığı ilk maç olan Sivasspor karşılaşmasında gol atarak, bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da takımının ligdeki ilk golünü attı.

SELÇUK İNAN'IN GALATASARAY'DAKİ KARİYERİ

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Süper Lig'deki ilk golünü, aynı zamanda ilk resmî golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 2. haftasında oynanan Samsunspor karşısında penaltıdan kaydetmiştir. Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo ile birlikte büyük pay sahibi olmuştur. Duran toplarıda çok etkili kullanan Selçuk , duran toplardan hem asistler yapmış, hem de kendi adına goller atmıştır.

Selçuk İnan, 2013-14 sezonuna takımıyla katıldığı Emirates Cup'ı kaldırarak başladı. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıkan İnan, normal süresi 0-0 biten ve 99. dakikada Didier Drogba'ını galibiyeti getiren golü attığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Selçuk, o sezon ilk Süper Lig maçına ise ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıktı.

2015'te Cemre Kardeş ile evli olan Selçuk İnan, bir çocuk babasıdır.