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Spor

Selçuk İnan: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Adana Demirspor galibiyetinin ardından, “Bugün bir maç kazandık ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Kazandığımız için şehir adına, taraftarlar adına çok mutluyum” dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Selçuk İnan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayıp Nicolas Nkoulou'nun hayatını kaybeden ağabeyi için başsağlığı diledi ve galibiyeti Nkoulou'ya armağan ettiklerini söyledi.

"BU MAÇI KAZANACAKLARINA EMİNDİM"

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten İnan, "Hafta başından bu yana takım çalışmalarımızda inancım tamdı. Bu maçı kazanacaklarına emindim. Sahada hiç beklemediğimiz hava şartları oldu ama oyuncularım adapte oldu. Rakibimiz ikinci yarı eksik kaldı ama oyun istekleri hiç azalmadı. Futbolcularımın önemli bir galibiyet almaları beni mutlu etti. Geldiğimden bu yana ofans tarafında gelişmeler görmek beni mutlu ediyor. Gücümüzün yettiği kadar mücadele edip geliştirdiğimiz oyun vardı. Bu takım artık pozisyonlara girip gol atmak için çabalıyor. 8 maçta 8 topumuz direkten döndü. Bugün bir maç kazandık ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Kazandığımız için şehir adına, taraftarlar adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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