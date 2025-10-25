İSTANBUL 18°C / 13°C
Selçuk İnan imzası! Kocaelispor seriye bağladı

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kocaelispor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Böylelikle Kocaelispor ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı. Selçuk İnan yönetimindeki Körfez ekibi ligde yükselişe geçti.

25 Ekim 2025 Cumartesi 19:06
Selçuk İnan imzası! Kocaelispor seriye bağladı
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kocaelispor sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Böylelikle Kocaelispor ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada yaptığı röveşata vuruşu ile Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Tayfur, bu golle beraber bu sezon ligde 8 maçta 4 gole ulaşmış oldu. Serdar Dursun ise Kocaelispor formasıyla ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor ligde 11 puana ulaşırken, Alanyaspor ise 13 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Kocaelispor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYET GELDİ

Süper Lig'e kötü başlayan Kocaelispor kendini düşme hattında bulmuştu. Ancak Körfez ekibi ligde oynadığı son 3 maçı da kazandı. Selçuk İnan yönetiminde yükselişe geçen Kocaelispor ligde 11 puana yükselerek kendini 10. sıraya atmış oldu.

