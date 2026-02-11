Selçuk İnan: İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor'la karşılaştıklarını belirterek, zorlu bir periyottan geçtiklerini söyledi.

Kayserispor galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik eden İnan, iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

İnan, Kayserispor karşısında kazanılan 3 puanda, kaleci Gökhan Değirmenci'nin son dakikalarda yaptığı kurtarışın önemli rol oynadığını, onun adına mutlu olduğunu belirterek, bu performansını devam ettirmesini diledi.

Sahalarında Gaziantep FK ile önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İnan, "Gaziantep FK, iyi oyuncuları olan bir takım. Güçlü ve zayıf yönlerini çalışacağız. Pazar günü evimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

İnan, teknik direktör Fatih Terim'in Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında sahalarında Beşiktaş'la yaptıkları maçı izlemeye gelmesinin sorulması üzerine ise "Hocamız sağ olsun geliyor, yanımızda oluyor. 'Maçını izlemeye geleceğim' dediğinde mutlu oldum. Şeref verdi. Maçlardan sonra kendisiyle konuşuyoruz, kritik yapıyoruz. Hayatımın büyük kısmı Fatih hocayla geçtiği için böyle ilişkimiz hep var." diye konuştu.

