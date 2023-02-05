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Spor

Selçuk İnan: Kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA5 Şubat 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda son saniye frikik golüyle 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, çok üzgün olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunun altını çizen İnan, oyuna istediklerini gibi başladıklarını aktardı.

Yeterince ve çok net pozisyonlar bulduklarını dile getiren İnan, "Çok üzgünüm. İsabet sağlamakta zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. Bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. Futbolculuk dönemimde de bu tür çok hüzünlü maçlar oynadım kaybettim ama teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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