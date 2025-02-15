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Spor

Selçuk İnan: Maçı erken bitirebilirdik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Sivasspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Selçuk İnan: Maçı erken bitirebilirdik
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, maçın zor geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin son haftalarda iyi işler yaptığını ve fiziksel anlamda güçlü olduğunu aktaran İnan, "Beşiktaş maçında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Maçın başlarında aslında çalıştığımız gibi Sivasspor'un eksikliklerini yakalayabildik. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu. Maçı erken de bitirebilirdik ancak final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. İkinci yarı biraz daha baskılıydık, bütün ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Zor bir maçtı, oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Selçuk İnan, maç sonunda taraftarın futbolcuları Halil Dervişoğlu'na tepki göstermesiyle ilgili, "Halil güçlü bir oyuncu. Çok iyi, çok da duygusal bir oyuncu. Hiçbir oyuncuya bu şekilde davranışı doğru bulmuyorum. Taraftarlar oyuncuların yüksek olmasını istiyor ki Halil'in performansı çok yüksekti, asis yaptı. Bizim için önemli bir oyuncu. Onlara sahip çıkmak, destek vermek lazım. En kötü halinde bile ona destek verirseniz bir sonraki maç için, bizim için daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Halil'den gayet memnunum, çok mücadele etti, önemli işler yaptı, yapacak da." ifadelerini kullandı.

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