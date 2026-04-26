Selçuk İnan: Maçın bu şekilde geçeceğini tahmin etmiştik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maçın bu şekilde geçeceğini aşağı yukarı tahmin etmiştik. Daha çok mücadelenin ön planda olacağı bir maç olacağını tahmin etmiştim, öngörmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Golü yedikten sonra mücadele ettik, pozisyonlar bulmaya çalıştık. Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra bu şekilde dirençli bir savunma yapması beklediğimiz bir şeydi. Yine de çok denedik, uğraştık, pozisyonlara da girdik. Ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından bir puan olabilirdi. Ama bugün mağlup olarak buradan ayrıldık. Bunun için de üzgünüz" diye konuştu.

"HER MAÇI AYNI SEVİYEDE OYNAMAK TÜRKİYE'DE ÇOK KOLAY DEĞİL"

İnan, İyi bir takım kurduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını belirterek, "Ama biz diğer takımların çok üstünde bir takım değiliz. Diğer takımlar da en az bizim kadar kaliteli. Bugün her maçı aynı seviyede oynamak Türkiye'de çok kolay değil. Yaklaşık 6-7 aydır neredeyse aynı oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Sakatlarımız, sıkıntılarımız, finansal sıkıntılarımız var. Sürekli üst performans göstermek bizim isteğimiz. Tabii çalışmamız da o yönde ama bunun hep bu şekilde olmayacağını en azından ben biliyorum. Sizinle de paylaşıyorum. Belki çok üst performans göstermeyebilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız. Bugün Gençlerbirliği'ne karşı evinde mücadele ettik ama oyun üstünlüğü olarak Gençlerbirliği'nin çok üstünde oyun oynamak, belki beklediğiniz şey rakibi sahadan silmek kolay iş değil. Onun için tabii ki uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bu performansların bu şekilde dalgalı olması ligimizin zorluğundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum."